غادر الفنان أحمد فهمي، المستشفى بعد تعرضه لهبوط في الدورة الدموية، بسبب ضغط العمل أثناء تصوير مسلسل "الواد سيد الشحات"، المعروض ضمن الموسم الرمضاني الحالي. وعلى الجانب الآخر لم تنشر خطيبته، هنا الزاهد، أخبارا بشأن حالته الصحية، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية "الاستوري" خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور لآراء متابعيها حول مسلسلها الأخير، "الواد سيد الشحات"، والتي تشارك فيه مع "فهمي". كما نشرت لقطات مصورة أثناء مداعبتها لـ"كلب". Advertisements يذكر أن الثنائي يعرض لهما حاليا مسلسل "الواد سيد الشحات"، على فضائية dmc. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر رغم تعب أحمد فهمي ودخوله المستشفى.. هنا الزاهد تشارك متابعيها بصورة "كلب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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