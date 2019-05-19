عقب تعادل برشلونة.. يارا: "محظوظين إننا نعيش في زمن ميسي"

علقت الفنانة اللبنانية، يارا، على تعادل برشلونة اليوم، أمام نظيره، إيبار، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "يارا" صورة لها بـ"وشاح" الفريق، مُعلقة: "مَرّ موسم بحلوه ومره، بنجاحه وفشله، ويظلّ برشلونة هو متعة كرة القدم الحقيقية".

وتابعت: "محظوظين أنّنا نعيش في زمن ميسي ورفاقة، شكراً برشلونة، وننتظركم أبطالاً لأوروبا العام المقبل إن شاء الله".

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وكان نادي برشلونة، أنهى اليوم، الدوري الإسباني بتعادله أمام مستضيفه إيبار، في الجولة الأخيرة من البطولة، بنتيجة هدفين لكلًا منهما.

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