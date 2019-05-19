علقت الفنانة اللبنانية، يارا، على تعادل برشلونة اليوم، أمام نظيره، إيبار، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت "يارا" صورة لها بـ"وشاح" الفريق، مُعلقة: "مَرّ موسم بحلوه ومره، بنجاحه وفشله، ويظلّ برشلونة هو متعة كرة القدم الحقيقية".
وتابعت: "محظوظين أنّنا نعيش في زمن ميسي ورفاقة، شكراً برشلونة، وننتظركم أبطالاً لأوروبا العام المقبل إن شاء الله".
وكان نادي برشلونة، أنهى اليوم، الدوري الإسباني بتعادله أمام مستضيفه إيبار، في الجولة الأخيرة من البطولة، بنتيجة هدفين لكلًا منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب تعادل برشلونة.. يارا: "محظوظين إننا نعيش في زمن ميسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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