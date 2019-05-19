لايف ستايل

عقب تعادل برشلونة.. يارا: "محظوظين إننا نعيش في زمن ميسي"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

علقت الفنانة اللبنانية، يارا، على تعادل اليوم، أمام نظيره، إيبار، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "يارا" صورة لها بـ"وشاح" الفريق، مُعلقة: "مَرّ موسم بحلوه ومره، بنجاحه وفشله، ويظلّ برشلونة هو متعة كرة القدم الحقيقية".

وتابعت: "محظوظين أنّنا نعيش في زمن  ورفاقة، شكراً برشلونة، وننتظركم أبطالاً لأوروبا العام المقبل إن شاء الله".

Advertisements

وكان نادي برشلونة، أنهى اليوم، بتعادله أمام مستضيفه إيبار، في الجولة الأخيرة من البطولة، بنتيجة هدفين لكلًا منهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقب تعادل برشلونة.. يارا: "محظوظين إننا نعيش في زمن ميسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا