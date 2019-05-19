فيديو| أحمد كريمة يوضح متى تدرك الحائض صوم اليوم؟

حالة من الحيرة تنتاب عدد من المسلمات بشأن الحكم الفقهي الخاص بالعلامات الدالة على وجوب بدء صيام المرأة الحائض.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية"، المذاع عبر "الوطن تي في"، أنه يبدأ الصوم بالجفاف وانقطاع الدم، مع احتمالية نزول سائل أبيض، قبل أذان الفجر، متابعًا أنه يمكنها الصيام حتى إذا لم تلحق الاغتسال قبل "الفجر".

Advertisements

"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

​