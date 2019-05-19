استجابة لـ"القومي للمرأة".. ترجمة مسلسل "زلزال" بلغة الإشارة وتغيير موعد عرضه

استجابت شبكة قنوات "dmc" لمطلب المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بإتاحة المسلسلات الدرامية المعروضة على القنوات التليفزيونية خلال شهر رمضان الجاري للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، عبر توفير نسخة مترجمة للمسلسل بلغة الإشارة.

وأظهرت الفضائية مسلسل "زلزال"، الذي يبث حصريا عبر شاشتها، مصحوبا بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية.

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كما استجابت إدارة القناة بشكل سريع لمطالب الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، التى وصلت إلى لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، بتغيير موعد إذاعة المسلسل مصحوبا بلغة الإشارة من الخامسة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا، كي يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية من مشاهدته.

ووجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهشام سليمان رئيس مجموعة قنوات "dmc"، ويسري الفخراني رئيس قناة "dmc دراما"، لاستجابتهم السريعة لمطلب الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية الذي طالبت به لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، وتبنته الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس ونقلته لإدارة القناة.

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