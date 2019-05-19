مع ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع الصيام، يبحث كثيرون عن سحور خفيف، يقلل من الشعور بالجوع والعطش سويا، فنقدم لك اليوم الجبنة بالزعتر والبيض المفخد مع شرائح البطيخ الباردة. المكونات جبنة فيتا رشة زعتر زيت زيتون الطريقة تمزح المكونات السابقة سويا. Advertisements مكونات البيض المفخد 4 حبات بيض مسلوق مقشر ملعقة كبيرة من السمن البلدي ملح، فلفل أسود "حسب الرغبة" الطريقة تسخن مقلاة بها زبد جيدا ويقطع البيض حلقات ثم يضاف إلى السمن البلدي. يقلب البيض جيدا في السمن البلدي، ثم يرش فوقه الملح والفلفل الأسود. يقدم البيض بجانب الجبن وشرائح البطيخ. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سحور اليوم.. جبن بالزعتر مع شرائح البطيخ والبيض المفخد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.