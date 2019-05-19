إطلالات النجمات العرب تُبهر الحضور بثالث أيام مهرجان "كان"

تميّزت النجمات العرب ومدوّنات الموضة بإطلالة ساحرة خلال الدورة ‏‏الـ 72 لمهرجان كان‏‏ ‏‏السينمائي، وبشكل خاص كان ثالث أيام المهرجان غنيًا بالإطلالات التي تميزت بالكثير من الإبهار.الممثلة والمغنية السعودية أسيل عمران أطلّت باللون الوردي الفاتح من زهير مراد، بتنورة طويلة ومنفوشة والحمالات العريضة على كتفيها وقسمه العلوي مرصع بالخرز.

كما عوّدتنا عارضة الأزياء اللبنانية وملكة الجمال السابقة جيسيكا قهواتي، على خطف الأضواء بخياراتها الأنيقة والجريئة، وفي إطلالتها بثالث أيام المهرجان، اختارت فستانًا باللون الأخضر من "جيامباتيستا فالي"، بتصميم الرقبة العالية والكتفين المرتفعتين، والتي لا تليق إلا بذوات القوام المثالي.

ونجحت مدونة الموضة اللبنانية، كارن وازن، في لفت الانتباه إلى أنوثتها بفستان من ستايل الديكولتيه، يأتي بتصميم الطيات الضخمة يعكس شخصيتها العصرية، في حين بدت المدونة علا فرحات كالأميرة المرهفة بفستان من اللون النحاسي، ونسقت معه مجوهرات راقية من مجموعة "دي غيرسوجونو".

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وبدت مدونة الموضة العربية مايا وليامز جميلة بفستانها الأنيق الذي حمل توقيع العلامة البرتغالية Joao Rolo، ويتميز بتنورته الضخمة، فيما خطفت الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد الأنظار بفستان أميري الطابع من تصميم اللبناني رامي قاضي، تميز بالفيونكة فوق الكتف اليمنى والمنسدلة حتى أسفل الفستان.

إطلالات النجمات العربيات بثالث أيام مهرجان "كان" تُبهر الحضور

رأينا الكثير من التركيز في‏‏ ‏‏مهرجان‏‏ ‏‏كان‏‏ ‏‏السينمائي‏‏ ‏‏في‏‏ ‏‏دورته‏‏ ‏‏الـ 72،‏‏ على إطلالات النجمات العربيات من عاشقات الموضة والمدونات اللاتي خطفن الأضواء في حفل الافتتاح، كذلك على مدار أيام المهرجان، وكان ثالث أيام المهرجان غنيًا بالإطلالات العربية التي تميزت بالكثير من الإبهار.

الممثلة والمغنية السعودية أسيل عمران أطلت باللون الوردي الفاتح من زهير مراد، بتنورة طويلة ومنفوشة والحمالات العريضة على كتفيها وقسمه العلوي مرصع بالخرز.

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كما عوّدتنا عارضة الأزياء اللبنانية وملكة الجمال السابقة جيسيكا قهواتي، على خطف الأضواء بخياراتها الأنيقة والجريئة، وفي إطلالتها بثالث أيام المهرجان، اختارت فستانًا باللون الأخضر من جيامباتيستا فالي، بتصميم الرقبة العالية والكتفين المرتفعتين، والتي لا تليق إلا بذوات القوام المثالي.

ونجحت الفاشينيستا اللبنانية، كارن وازن، في لفت الانتباه إلى أنوثتها بفستان من ستايل الديكولتيه، يأتي بتصميم الطيات الضخمة يعكس شخصيتها العصرية.

وتتحفنا دائمًا الفاشينيستا علا فرحات بخياراتها الباهرة من فساتين السهرة، وبدت كالأميرة المرهفة بفستان من اللون النحاسي، ونسقت معه مجوهرات راقية من مجموعة دي غيرسوجونو.

وبدت مدونة الموضة العربية مايا وليامز جميلة بفستانها الأنيق الذي حمل توقيع العلامة البرتغالية Joao Rolo، ويتميز بتنورته الضخمة.

وخطفت الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد الأنظار بفستان أميري الطابع من تصميم اللبناني رامي قاضي، تميز بالفيونكة فوق الكتف اليمنى والمنسدلة حتى أسفل الفستان.

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