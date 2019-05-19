الأسرة الملكية تحتفل بالعام الأول لزواج هاري وميجان: "نتمنى لهم التوفيق"

احتفلت العائلة الملكية البريطانية، بمرور عام على الزفاف الأسطوري الذي توج زواج الأمير هاري من زوجته الأمريكية ميجان ماركل، بعد قصة حب جمعتهما فترة طويلة.

ونشر الحساب الرسمي للأسرة الملكية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدوينة قصيرة كتب فيها: "يصادف اليوم مرور عام على تبادل أصحاب السمو الملكي الوعود في كنيسة القديس جورج في أرض قلعة وندسور.. ونتمنى لدوق ودوقة ساسكس التوفيق في ذكرى زواجهما السعيدة".

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