احتفلت العائلة الملكية البريطانية، بمرور عام على الزفاف الأسطوري الذي توج زواج الأمير هاري من زوجته الأمريكية ميجان ماركل، بعد قصة حب جمعتهما فترة طويلة.
ونشر الحساب الرسمي للأسرة الملكية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدوينة قصيرة كتب فيها: "يصادف اليوم مرور عام على تبادل أصحاب السمو الملكي الوعود في كنيسة القديس جورج في أرض قلعة وندسور.. ونتمنى لدوق ودوقة ساسكس التوفيق في ذكرى زواجهما السعيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأسرة الملكية تحتفل بالعام الأول لزواج هاري وميجان: "نتمنى لهم التوفيق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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