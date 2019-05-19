دعمت قيادة المرأة للسيارة.. تعرف على السعودية التي غنت القرآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام حسن:

أثارت المغنية السعودية روتانا طرابزون غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول رواده مقطع فيديو لها وهي ترقص أثناء غنائها سورة من القرآن الكريم (الفاتحة)، مرتدية ملابس مكشوفة.. فمن هي روتانا طرابزون؟

مغنية ومؤلفة أغاني سعودية ولدت في مدينة الظهران، وظلت بالمملكة حتى أنهت تعليمها وعملت في شركة "أرامكو" النفطية لبعض الوقت، وكانت في منصب إداري في الـ21، لكنها قررت قبل 3 سنوات السفر إلى مدينة بوسطن الأمريكية، ومن ثم الانتقال إلى لوس أنجلوس واحتراف الغناء.

وبجانب الغناء، فقد أدت دور البطولة في فيلم روائي قصير "بنت المطربة" التي تدور أحداثه في العاصمة السعودية الرياض في أواخر الثمانينات.

وفي حوار لها عام 2017، مع صحيفة "LA Weekly"، قالت إنها ترفض الحديث عن السعوديات باعتبارهن مضطهدات، لأن هذه الفكرة غير دقيقة مشيدة بالإصلاحات التي تجري في المجتمع السعودي لصالح تمكين المرأة، مثل قيادة المرأة للسيارة، ولكن هذا لا يمنع أنها تتمرد على الإطار الاجتماعي الذي كانت تعيش فيه.

وكانت روتانا قد طرحت أغنية باللغة الإنجليزية تدعم قيادة المرأة السعودية للسيارة، في عام 2013، قبل سفرها إلى الولايات المتحدة.

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وأضافت أنها واثقة من أن التغيرات الاجتماعية في المملكة ستصل إلى السينما، كما وصلت إلى الغناء، وأقيمت حفلات للمرة الأولى بالمملكة.

وأوضحت أنها ذهبت إلى لوس أنجلوس لاحتراف الغناء والتأليف، ولمتابعة التحضير لنيل درجة الماجستير في الاتصالات.

وانتقدت نظرة الغرب للمجتمع الشرقي والإسلامي قائلة: "أعتقد أن الناس في الغرب يعتقدون أننا كيانات مختلفة تمامًا، ولا يمكننا الارتباط على المستوى الإنساني، وهذا غير صحيح. فتاة سعودية تبلغ من العمر 14 عامًا مطابقة تقريبًا لفتاة أمريكية تبلغ من العمر 14 عامًا، كلاهما تستمعان إلى كاتي بيري، وكلاهما قلق بشأن الأولاد، وكلاهما لديه مشاكل مع أمهاتهن".

ويقول موقع "إرم نيوز" الإماراتي إن روتانا أدت الأغنية المثيبرة للغضب في مهرجان غنائي بولاية أريزونا الأمريكية.

وتقوم طرابوزن بإصدار أغانيها عبر قناتها على موقع "يوتيوب" والتي وصل عددها إلى 15 أغنية.

وتحكي طرابزون أنها تحلم بأن تكون كاتبة منذ الصغر، وأن هوايتها الأولى قبل الغناء هي السرد القصصي وكتابة الحكايات.