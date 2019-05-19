تعرف على أحكام الفدية والكفارة في الإفطار بنهار رمضان

عرضت دار الإفتاء على صفحتها بموقع فيس بوك، عددا من الأحكام المتعلقة بالإفطار في نهار رمضان، وما يجوز فيه الفدية أوالكفارة أوالقضاء.

وأوضحت الدار أن الإفطار بسبب الحيض والنفاس، حكمه الشرعي قضاء الأيام التي أفطرتها السيدة بعد انتهاء العذر ولا تجزيء الفدية عن القضاء.

وأشارت إلى أن الفطر لمرض الإنسان الذي يرجي شفاؤه حكمه الشرعي، القضاء ولا تجزيء الفدية، إن كان المريض قادرا على الصيام بعد انتهاء المرض، وأن الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر، حكمه القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كان قادرا على الصيام.

وأكدت أن الأكل أو الشرب متعمدا في نهار رمضان دون عذر حكمه الشرعي التوبة عن ذلك، وعدم فعله مرة أخرى وقضاء هذا اليوم من غير كفارة.

Advertisements

​