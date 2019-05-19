بعد 36 ساعة.. العثور على الرضيعة المختطفة في مستوصف بجدة

"#اختطاف_مولوده_بجده" هاشتاج انتشر في المملكة العربية السعودية، منذ يوم الخميس الماضي، بعدما اختطفت مولودة من أحد مستشفيات جدة، وبعد 36 ساعة من تداول هذا الهاشتاج عثرت الأجهزة الأمنية السعودية على المولودة في مستوصف خاص في المدينة ذاتها.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أن السيدة التي اختفطت المولودة "نور" وضعتها في مستوصف خاص في مدينة جدة، لتفر هاربة بعد ذلك، بعدما انتشر "الهاشتاج" وسعت الأجهزة الأمنية في البحث عنها.

وبعدما فرت السيدة هاربة، وجد العاملون بالمستوصف الرضيعة بمفردها وبجوارها ورقة مدون عليها رقم جوال، ليبلغوا الأجهزة الأمنية بالواقعة.

ومن خلال كاميرا المراقبة بالمستوصف، اتضح أن السيدة التي تركت المولودة في المستوصف هي ذاتها التي اختطفتها من المستشفى.

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وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، ذكرت بأن مصادر كشفت لها بأن السيدة ارتدت المعطف الخاص بالأطباء في المستشفى، وذهبت لأخذ المولودة من والدتها بحجة الكشف عليها.

واتجهت بعد ذلك السيدة نحو مغادرة المستشفى وسلمت المولودة لمركبة كانت تقف خارج المسشفى، فيما غادرت السيدة على قدميها، وهو ما وثقته الكاميرات الخاصة بالمستشفى.

ومازالت تواصل الجهات الأمنية السعودية تحرياتها للوصول إلى هذه السيدة للقبض عليها.

وذكر عم الرضيعة "نور" لصحيفة "عكاظ" السعودية أنهم تلقوا اتصال من أحد رجال الأمن يبلغهم بالعثور عليها، وطلب منهم الحضور للتعرف عليها وتسلمها.

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