بالصور| أفكار مميزة يمكن إضافتها في ديكور منزلك باللون الأزرق

اللون الأزرق يعطي شعورا بالراحة والصفاء ويذكر كثيرين بالبحر، فهو من الألوان المميزة التي يمكن إضافتها ضمن ديكور منزلك، ولعل أكثر الأماكن التي يمكن استخدام فيها هذا اللون هو الحمام. وعرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" بعض الأفكار لاستخدام اللون الأزرق في ديكور الحمام: 1- يمكن طلاء خزانة الإسعافات الأولية والمناشف التي توجد في الحمام باللون الأزرق. 2- أو يمكنك تثبيت دولاب صغير باللون الأزرق في الحمام لوضع بعض الرفوف والأدراج للتخزين. Advertisements 3- من بعض الأفكار المميزة أيضًا، وضع إطار أزرق اللون للمرايا. 4- يمكن أيضًا تغطية جدران الحمام البعيدة عن مصادر المياه باللون الأزرق. 5- يمكن إضافة وجه علوي لخزائن الحمام باللون الأزرق. 6- ومن الطرق المختلفة أيضًا إضافة اللون الأزرق إلى الناحية الخلفية من حوض الاستحمام. ​

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