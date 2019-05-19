بتهمة نشر الفاحشة.. إيران تعتقل عارضات أزياء على "الإنترنت"

قرر الحرس الثوري الإيراني، شن سلسلة من الاعتقالات على مجموعة من شبكات عرض الأزياء الإلكترونية، التي تروج لنفسها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لاعتقادهم أن تلك الأعمال منافية لعادات البلاد، خاصة أن العارضات ظهرن دون غطاء رأس، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس".

وحسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، فإن الاعتقالات وقعت في محافظة مركزي بوسط البلاد، موكدة أنه تم إيقاف العارضات، ليسلمهن للقضاء الإيراني، دون ذكر عددهن.

على الجانب الآخر، أكد موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، أن الاعتقالات شملت ثلاثا من شبكات عرض الأزياء على "الإنترنت".

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من جانبه قال حسن كريمي، قائد في الحرس الثوري الإيراني بمدينة أرك، إنه تم اعتقال العارضات بسبب تورطهن في نشر "الفاحشة"، موضحًا أن اعتقادهن بأن لهن الحرية للنشر على منصات الإنترنت، أمر وهمي.

لم تكن تلك المرة هي الأولى، التي تعتقل فيها السلطات الإيرانية، من يعمل بمجال الأزياء، ففي 2016، أعلن رئيس محكمة جرائم الإنترنت، عن اعتقال 8 أشخاص بعد نشرهم صور نساء بدون حجاب على "إنستجرام"، بسبب علاقتهما بمصمم أزياء يروج لثقافة معادية للإسلام، وفقًا لما نقلته "روسيا اليوم" حينها.

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