إلهام شاهين: ذهبت إلى طبيب نفسي بعد وفاة أمي

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها اضطرت للذهاب إلى طبيب نفسي بعد وفاة والدتها في عام 2008 ، حيث مرضت من الحزن على والدتها، وكانت تتناول أي دواء لعلاج الاكتئاب، واضطرت في النهاية إلى الذهاب للطبيب من أجل تشخيص حالتها.

وأضافت "شاهين"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، اليوم، "أنا قعدت ألبس أسود على والدتي لمدة طويلة جدا 10 سنين تقريبا من 2008 إلى 2018".

وتابعت: "استغفر الله العظيم، بس أنا مش موافقة إنها تموت، أنا بقعد أصرخ في صورتها في الأوضة واقولها سبتيني ليه، أنا حاسة بضياع من غيرها".

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