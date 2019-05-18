علقت الفنانة العراقية، شذى حسون، على وقوعها اليوم السبت، ضحية ببرنامج رامز في الشلال، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".
ونشرت "حسون" لقطات من الحلقة، عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأرفقته بـ "إيموشن ضاحك".
وكانت الفنانة وقعت ضحية اليوم، وسخر رامز، منها خلال تقديمه للحلقة، قائلًا: "صاحبة الخناقات وبطلة العالم في السب والقذف".
وتابع: "إيه الذراع ده يا شذى.. وايه الخدود دي، ده مش دراع ده فخذ، هنرجعك بعد المقلب على كذا حتة، الخدود لوحديها والذراع اللي شبه الفخاذ لوحديها".
وفور اكتشاف شذى حسون للمقلب، دخلت في نوبة صراخ وبكاء هيستيري، وانهالت بالضرب على رامز مع استمرار الصراخ الهستيري، وظلت تردد: "أنت مجنون"، "جايبني بالي"، وظلت تصرخ بلا انقطاع لدقائق، وحاول رامز تهدئتها.
وبعد أن هدأت طلب منها رامز أن تغني أغنية، وبالفعل غنت له أغنية "لولا الملامة".
كانت هذه تفاصيل خبر "بطلة العالم في السب والقذف".. أول تعليق لـ شذى حسون على حلقة "رامز في الشلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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