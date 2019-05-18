"الموازنة بين الحياة الأسرية والعملية سر النجاح".. جولة بالصور في حساب سحر نصر على "إنستجرام"

قررت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مؤخرا، ومنذ أقل من شهر، أن تنشئ حساب إليكتروني للتواصل الاجتماعي مع متابعيها على إنستجرام، لتتشارك مع متابعيها لمحات من عملها بالوزارة وحياتها الشخصية.

وبجولة في الحساب الجديد، لوزيرة الاستثمار، وبعد 13 يوما من استخدامها له، وجدنا بعض اللمحات العائلية والشخصية من حياة الوزيرة، أبرزها حديثها عن والدتها، وعن علاقتها المتميزة بحفيدتها وابنتها.

حيث عبرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار عن اشتياقها لوالدتها الراحلة، ونشرت سحر نصر صورة قديمة لها مع والدتها وشقيقها وزوجته، من إحدى المناسبات العائلية.

وكتبت سحر نصر، معلقة على الصورة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "ماشفتنيش وأنا وزيرة ولكن دعواتها ورضاها كانوا سبب في كل منح الحياة.. مع أمي رحمها الله وأخي وزوجته في إحدى المناسبات العائلية 2013".

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كما نشرت وزيرة الاستثمار صورة أخرى لها مع حفيدتها لينا، وابنة أخيها فرح، من إحدى الليالي الرمضانية، معلقة: "ليالي رمضان طعمها مختلف مع حفيدتي لينا وفرح ابنة أخي".

كما نشرت نصر بعض اللقطات من اللقاء التي سجلته مع ابنتها وحفيدتها لصالح إحدى المجلات الأسبوعية الشهيرة.

وعلقت الدكتورة سحر نصر على تلك الصور: "مع ابنتي سارة وحفيدتي لينا.. الموازنة بين الحياة الأسرية والعملية سر نجاح أي امرأة".

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