بـ"فستان قصير وكيرلي".. دينا الشربيني تنشر صورها مع ابن غنوة شقيقة أنغام

نشرت الفنانة دينا الشربيني، عدة صور، من كواليس مسلسلها "زي الشمس"، بصحبة الطفل ياسين أمير، ابن الراحلة غنوة، شقيقة الفنانة أنغام، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت دينا، بإطلالة كاجوال، مرتدية فستانا قصيرا، وجاكيت جينز، مع شعر كيرلي، ومكياج هادئ، مُعلقة: "مع ياسين نجم النجوم".

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ابن شقيقة أنغام متألق في "زي الشمس".. قريبته تكشف تفاصيل حياته: متعلق بدينا الشربيني

وكانت سهر عبد المنعم، ابنة خالة الراحلة غنوة، والتي تتولى رعاية الطفل عقب وفاة والدته، أوضحت خلال حديثها لـ"هُن"، أن الطفل متعلق بفريق عمل المسلسل الذي يشارك فيه، قائلة: "علاقته كويسة جدًا بكل طاقم العمل، وأقرب حد ليه دينا الشربيني، ملازمها على طول، ومعاها حتى في غرفتها الخاصة، وكذلك أحمد داوود، وأحمد السعدني".

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