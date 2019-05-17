"3 بحبك".. حلا شيحة توجه لرسالة للزعيم عادل إمام

حرصت الفنانة حلا شيحة، على توجيه رسالة للفنان عادل إمام، في عيد ميلاده الـ 79، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت "حلا" خلال مقطع فيديو، أثناء تصويرها إحدى مشاهدها بمسلسل "زلزال"، قائلة: "أستاذ عادل أنا بحبك، وأنا محظوظة إني وقفت قدامك في الكاميرا واشتغلت معاك، ومحظوظة أكتر أني أعرفك على المستوى الشخصي".

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وتابعت: "بحبك وربنا يديك الصحة، ونشوفك في أعمال متميزة وناجحة"، مختتمة: "بحبك جدا جدا".

يذكر أن "حلا" شاركت الزعيم، بفيلم "عريس من جهة أمنية"، عام 2004، أمام الفنانة لبلبة، وشريف منير.

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