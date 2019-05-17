في قضية "نزاع الأبوة".. ملك بلجيكا السابق يواجه غرامة إذا رفض فحص DNA

أصدرت محكمة الاستئناف ببلجيكا حكمها لصالح الفنانة البلجيكية دلفين بويل، ضد ملك بلجيكا السابق ألبرت الثاني، في القضية التي استمرت لسنوات والتي عرفت بـ"نزاع أبوة".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية، أن المحكمة حكمت على ملك بلجيكا بغرامة 5 آلاف يورو، عن كل يوم يرفض فيه الخضوع لاختبارات الحمض النووي DNA، وهو النزاع الممتد منذ ستينيات القرن الماضي على أبوة ألبرت الثاني لـ"دلفين" بويل، والتي تبلغ من العمر 50 عامًا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه في حال خضوع ألبرت الثاني، الذي تخلى عن حكم بلجيكا منذ 6 أعوام، لاختبار الحمض النووي، وأثبت أبوته لـ"دلفين" سيمكنها الحصول على لقب "أميرة" بموجب مرسوم ملكي، وأيضًا تحصل على ثُمن ممتلكات الملك، الذي يتقاضى راتب يصل إلى مليون يورو سنويًا.

Advertisements

وفي العام 2005، ذكرت "بويل" بأن الملك ألبرت هو والدها، وذلك من خلال مقابلة أجرتها.

بينما ذكرت والدتها البارونة سيبيل دي سيليس لونجشامب، إنها تربطها علاقة عاطفية بالملك بين عامي 1966 و1984 قبل تتويجه ملكا، فكان حينها أمير لييج ألبرت.

​