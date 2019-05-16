ميكروبليدنج الحواجب؟ أمور عليك الانتباه لها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 مايو 2019 05:57 مساءً - كل صبية تحلم بالحصول على حواجب مثالية ، وبعد رسومات التاتو ومشاكلها الكثيرة، ظهرت هذه التقنية الجديدة المعروفة بالـ ميكروبليدنج Microblading، والتي تعتمد على ملء فراغات شعر الحاجب، وتتم هذه العملية بشكل غير جراحي بآلة يدوية، وتكون الصبغة على الجلد السطحي، وليس بشكل عميق كالتاتو، لذلك فإن أضرارها تكون أخف بكثير من وشم التاتو.





أمور عليك الانتباه لها قبل عمل الـميكروبليدنج:





- المركز التجميلي، يجب أن يكون مشهورًا ومتخصصًا في تطبيق هذه التقنية، تفاديًا لأي مشكلات قد تتعرض لها البشرة، بالإضافة إلى المتخصص الذي سيقوم بعمل الميكروبليدنج، حتى تحصلي على المظهر المطلوب.

ال Microblading تعتمد على ملء فراغات شعر الحاجب



- قد تصابين بالحساسية أو الاحمرار في الجلد بعد عمل الحواجب بسبب الإبرة الموجودة بالأداة، ولكن الألم والاحمرار موضعيان لن يدوما أكثر من أسبوع.



- يفضل إعادة رسم التاتو بعد مرور شهر، حتى لا يخف اللون، ويمكن إعادة رسمه بعد 6 - 12 شهرًا، حسب ما يخبرك به المركز.



- تدوم نتائج الميكروبليدنج من سنة إلى 3 سنوات، على عكس تاتو الحواجب الذي قد يدوم لفترة أطول، وتتم إزالته بتقنية الليزر.



- تجنبي تطبيق المكياج بعد عمل هذه التقنية، مع وضع الكريمات والمرطبات التي يصفها لك طبيبك الخاص.

الألم والاحمرار لن يدوما أكثر من أسبوع

- هناك بعض الأدوية التي قد تتفاعل بشكل سلبي مع البشرة بعد الميكروبليدنج، لهذا أخبري المركز بالأدوية التي تتناولينها، فربما تتوقفين عن تناولها لمدة أسبوع بعد عمل حواجبك.

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