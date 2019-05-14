رانيا يوسف: "90% من الرجالة بيخونوا.. دي جينات عندهم في الدم"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها ترى أن الاستغلال العاطفي أسوأ من الاستغلال المادي، حيث كانت ضحية الاستغلال العاطفي في زواجها الأخير، وكانت ضحية أيضًا للاستغلال المادي في إحدى زيحاتها الأولى أو الثانية، حيث إنها تزوجت ثلاث مرات.

وأضافت "يوسف"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "فيه نصب عاطفي تعرضت له، وأنا مجروحة منة حتى الآن، أنا بمشي دائما بقلبي، وممكن أخسر شغل وأخسر مصالح بس لا أخسر مشاعري".

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وتابعت: "الرجالة بتخون عشان الخيانة عندهم في الدم، 90% من الرجالة بتخون، لأن دي جينات عندهم".

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