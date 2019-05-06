قصة الحارسة سوثيدا التي أصبحت ملكة تايلاند.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجحت حارسة أمن في أن تأسر قلب ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، الذي توج رسميا ملكا للبلاد، وأن تنقل نفسها من عالم الموظفين إلى عالم الملكات في إعلان فاجأ الكثيرين.

صحيفة “جارديان” الإنجليزية، ذكرت أن ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن البالغ من العمر 66 عاما، تزوج نائبة ومسئولة أمنه الشخصي “سوثيدا”، ومنحها لقب الملكة.

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سوثيدا، التي كانت تعمل مضيفة طيران في الخطوط التايلاندية، عام 2014، كانت قد انضمت إلى الحرس الملكي وعينها فاجيرالونغكورن نائبة لوحدة حراسته الشخصية، وفي 2016 رقاها إلى رتبة جنرال في الجيش.

الإعلان الملكي المفاجئ للزواج، كان قد جاء قبل أيام من تتويج فاجيرالونغكورن على عرش تايلاند، الذي أقيم السبت في العاصمة بانكوك، وذلك بعد وفاة والده بوميبول أدولياديغ، الذي ظل على العرش لنحو 70 عاما، في أكتوبر 2016.

وتحدثت تقارير عن علاقة عاطفية تجمع الملك بحارسته التي يعتقد أن عمرها 40 عاما، خاصة مع تكرار ظهورهما مع بعضهما البعض في أماكن عامة، لكن القصر الملكي لم يقر بذلك.