بليك لايفلي تُعلنُ حملها بطفلها الثّالث بإطلالة برّاقة بالأصفر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الممثلة الأمريكية، بليك ليفلي، 31 عامًا، عن حملها بطفلها الثالث، وذلك أثناء حضورها العرض الأوّل لفيلم "بوكيمون: ديتكتيف بيكاتشو"، برفقة زوجها الممثل، ريان رينولدز، 42 عامًا في نيويورك.

واختارتْ بليك إطلالة مميّزة، للكشف عن حملها، حيث ارتدتْ فستانًا أصفر برّاقًا، من ماركة "ريتروفيت" Retrofête، تميّز بحبّات الخرز اللامعة، التي زيّنته بالكامل، كما تميّز الفستان بشقّ عالٍ، كشف عن رشاقة ساقها.

وأضفتْ بليك لمستها الخاصّة على الفستان، حيث أضافتْ حزامًا لتزيين بطنها، معتمدة خصلات كيرلي، ومكياجًا ناعمًا برّاقًا. وأكملتْ إطلالتها بأقراط مفعمة بالألوان، ومجوهرات تنوّعتْ بين الذهبيّ، والفضيّ، والأزرق من "لوريان شوارتز"، كما ارتدتْ حذاء أزرق مميّزًا.

بينما جمع ريان بين الكلاسيكية، والعصرية في إطلالته، حيث ارتدى بدلة بيج، ونسّق معها فيست جينز، وقميصًا أبيض. وكما هو متوقّع، لفت الثنائيّ الأنظار بانسجامهما.

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واحتفل الثنائيّ بالذكرى السّادسة لزواجهما في سبتمبر العام الماضي، كما أنّ لديهما طفلين، "جيمس" (4 سنوات) و"إينز" (عامين).

يُذكر، أنّ نجم "ديدبول"، ألمح سابقًا، إلى أنّه وبليك، يسعيان لإنجاب طفلٍ آخرَ، وذلك عندما قال "آمل في إنجاب طفل ثالث" أثناء ظهوره في برنامج "إلين ديجينرز"، في ديسمبر 2018. كما أنّ الثنائيّ أشارا سابقًا، إلى أنّهما يحبّان إنشاء عائلة كبيرة، مكوّنة من 4 أو 5 أطفال.