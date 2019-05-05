تصاميم لاقتْ انتشارًا على الإنترنت رغم غرابتها.. طالب البعض بمنع تداولها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صحيح أنّ الموضة جنون، ودائمًا ما يتطلّب هذا العالم قدرًا كبيرًا من الجرأة والاختلاف، لضمان التميّز ولفت الأنظار. لكنّ المسألة قد تنقلب للضدّ في بعض الأحيان، ولا تأتي النتيجة النهائية كما كان مخطّطًا لها من البداية، من جانب المنفذين.

وأعَدَّ بعض المستخدمين عبر الموقع الإلكترونيّ الخاصّ بمجلة Bored Panda قائمة لبعض التصاميم والأفكار، التي أخذتْ بالفعل وقتًا طويلاً في سبيل تنفيذها، لكنّها خرجتْ عن الإطار المفترض لها في الأخير، وبدتْ ملفتة أكثر، بسبب غرابتها.

ومن أبرز هذه التصاميم الغريبة، التي لاقتْ استهجان كثيرين عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعيّ، هذا الحذاء المصمّم على شكل حمام (وتمّ تزويده بمخالب لونها ورديّ فاتح على أنّها كعب الحذاء) وكذلك المعكرون المصمّم، ليبدو كوجه طفل.

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ونستعرض في مجموعة الصّور المرفقة، القائمة الكاملة لتلك التصاميم الغريبة والمضحكة، التي تمنّى كثيرون، لو أنّه تمّ حجبها، ومنع تداولها على الإطلاق.