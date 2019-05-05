سرطان القولون واحد من الأمراض الخطيرة، التي تُصيب القولون، نتيجة لتغير نشاط الأمعاء الاعتيادي، فتبدأ معظم الحالات عادًة، بوجود كتل من الخلايا الصغيرة الحميدة، والتي يُطلق عليها سلائل ورمية غُدية، ولكن قد تصبح هذه السلائل، ورمية تصل للإصابة بالسرطان في القولون. وإليكم أعراض سرطان القولون: فقدان الوزن بشكل كبير. الإصابة بالإسهال، والإمساك. Advertisements الشعور بتشنجات البطن، والتقلصات، والانتفاخات. ظهور دم في البُراز. ​

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