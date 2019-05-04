هيدي كرم: تربية حيوانات أليفة بالمنزل تقلل من الحساسية لدى الأطفال

قالت الفنانة هيدي كرم، إن دراسة للعالم بيل هيسلمار بجامعة جوتنبرج بالسويد ذكرت أن تربية حيوانات أليفة داخل المنزل تقلل من الحساسية لدى الأطفال، مشيرة إلى أن بيل هيسلمار قدم نصائح، لحماية الأطفال من أمراض الحساسية بوجود هذه الحيوانات.

وأضافت كرم، خلال تقديمها برنامج "كلام ستات"، المذاع عبر فضائية "ON E"، اليوم أنه كلما كثر عدد الحيوانات كمثال القطط والكلاب في المنزل قل تعرض الأطفال للحساسية بنسبة 20%.

وأشارت إلى أن هذه الدراسة أجريت على 1200 طفل، حيث ذكرت الدراسة أن معظم المنازل التي تقوم بتربية الكلاب والقطط داخل المنزل لا يصاب الأطفال داخلها بأي حساسية.

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