تعرفي على موعد وطريقة التقديم لمسابقة ملكة جمال مصر 2019

أعلنت آمال رزق، رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر، موعد التقديم، للمسابقة لموسم 2019، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأوضحت"رزق" أن التقديم من المُقرر أن يكون في شهر أكتوبر المقبل، من خلال إرسال بيانات عبر الإيميل الآتي: "[email protected] ".

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وكانت ريم رأفت، قد توجت باللقب العام الماضي، خلال حفل الختام الذي أحياه الفنان رامي جمال.

وأكدت "رأفت"، لـ "الوطن"، أنها تحلم بإنشاء مشروع المستشفيات المتنقلة بالنجوع والقرى الفقيرة لعلاج الفقراء، كما تسعى للاتفاق مع منظمات عالمية، لإرسال متطوعين، للاستفادة منهم في علاج الفقراء، وأيضًا لترويج السياحة من خلال زيارتهم للأماكن السياحية المصرية الخلابة.

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