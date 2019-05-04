أعلنت آمال رزق، رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر، موعد التقديم، للمسابقة لموسم 2019، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأوضحت"رزق" أن التقديم من المُقرر أن يكون في شهر أكتوبر المقبل، من خلال إرسال بيانات عبر الإيميل الآتي: "[email protected] ".
وكانت ريم رأفت، قد توجت باللقب العام الماضي، خلال حفل الختام الذي أحياه الفنان رامي جمال.
وأكدت "رأفت"، لـ "الوطن"، أنها تحلم بإنشاء مشروع المستشفيات المتنقلة بالنجوع والقرى الفقيرة لعلاج الفقراء، كما تسعى للاتفاق مع منظمات عالمية، لإرسال متطوعين، للاستفادة منهم في علاج الفقراء، وأيضًا لترويج السياحة من خلال زيارتهم للأماكن السياحية المصرية الخلابة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على موعد وطريقة التقديم لمسابقة ملكة جمال مصر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.