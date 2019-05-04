صور| "امتثال" تصنع كتبا من خرز الجوخ للأطفال المكفوفين: "لازم نساعدهم"

بخيوط الصوف وخرز الجوخ استطاعت امتثال عواض، صاحبة الـ 33 عامًا، إدخال البهجة على الأطفال وخاصة المكفوفين، من خلال عمل كتب مجسمة تناسب أعمارهم. لم تكن تفكر "امتثال" في العمل بمجال "الهاند ميد"، بعد تخرجها من كلية الإرشاد السياحي، ولكن ابنتها صاحبة الثلاث سنوات كانت سببا لخوض التجربة، بعدما قدمت الفتاة الثلاثينية كتابا هدية لها.

من مادة "الجوخ"، بدأت "امتثال" في صناعة كتب للأطفال، تساعدهم على تنمية مهاراتهم في اكتشاف الأشياء، "الكتب معمولة من الصوف وهي خامة سهل تشكيلها في صناعة حاجات كتير مش الكتب بس".

موقف تعرضت له "امتثال" في معرض الكتاب شجعها على طباعة كتاب للأطفال المكفوفين يساعد على تنمية مهاراتهم، من خلال كتب مجسمة تمكن من تنمية قدراتهم: "وأنا في المعرض شوفت راجل بيدور لطفلته الكفيفة على كتاب يساعد على تنمية مهاراتها يختلف عن كتب المكفوفين اللي بتتناسب مع كبار السن من لديهم القدرة على القراءة بطريقة برايل، حاولت أنمي قدراتهم ومهاراتهم، لازم نساعدهم".

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الرغبة في تسويق منتجاتها لم تغب لحظة عنها، لذلك أسست صفحتها عبر "فيس بوك" للترويج لمنتجاتها، والاشتراك في المعارض المختلفة، إلى أن فازت بجائزة جمعية "الفتاة العصرية"، عن أعمالها في مجال "الهاند ميد"، ولكنها ظلت تعاني من صعوبة تسويق منتجاتها.

من الأشخاص الذين شجعوا "امتثال" ودعموها زوجها الذي وقف بجانبها في كل خطوة وكذلك شقيقتها، وتمنت في نهاية حديثها فتح مشروع لتصنيع أنشطة تعليمية من الجوخ يكون مصدر رزق للسيدات، وعرض منتجاتها في المعارض المختلفة.

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