سفرة أول يوم رمضان: "كنافة بالقشطة" و"شوربة المشروم"

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في أول يوم رمضان تبدأ الأمهات تجهيز ما تشتهيه الأنفس من أكلات متنوعة، حيث تجهز المكسرات والفواكه والعصائر، ولكن بعض ربات المنزل يفكرن في أكلات جديدة يكسرن بها المألوف ويسعدن بها ذويهم.
ويقدم لك "هن" اليوم أفكار مختلفة لسفرة أول يوم رمضان، وتعتبر تلك الأفكار مناسبة لسفرة أسرية وليست لعزومات.
السفرة الأولى
عصير تمر بالحليب
حساء اللسان عصفور بالكبدة
طاجن بطاطس باللحمة
أرز أبيض
سلطه خضراء
الحلو كنافة بالقشطة
السفرة الثانية
عصير سوبيا
شوربة الماشروم
طاجن بامية باللحمة
أرز بشعرية
سلطة الجرجير بالاناناس
الحلو قطايف بالمكسرات
السفرة الثالثة
عصير تمر هندي بالخشاف
شوربة دجاج بالكريمة
مكرونة بالبشاميل
بانية مقلي
سلطة بنجر
الحلو قمر الدين
السفرة الرابعة
عصير برتقال بالجزر
شوربة البروكلي
تورلي الخضار
طاجن لحمة بالبصل
أرز أبيض
سلطة جرجير بالرمان
الحلو أم علي بالقشطة
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