بالفيديو| بين مصر وكندا.. التشتت مصير أبناء حلا شيحة بعد الطلاق

لا تزال أنباء انفصال الفنانة حلا شيحة عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، محط اهتمام من متابعيها ووسائل الإعلام العربية، ليكشف المذيع صبحي عطري تفاصيل جديدة في طلاق الفنانة العائدة من الاعتزال، خلال برنامجه "أم بي سي ترند" المذاع على قناة "إم بي سي".

وبدأ "عطري" حديثه، بتأكيد "حلا" له نبأ انفصالها، الذي وقع منذ 5 أشهر، موضحة له أن أبنائها الأربعة انقسموا بين الدولة التي يعشيها في زوجها حاليًا كندا، ومحل إقامتها في مصر، على حد قوله.

وتابع مذيع "إم بي سي ترند"، أن بنتيها الكبار يتواجدان حاليًا في كندا مع والدهما، بسبب دراستهم هناك، فيما يعيش معها ابنيها الصغيرين في مصر.

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إعلان الانفصال

أكدت مصادر مقربة من الفنانة حلا شيحة في إبريل الماضي، أنها انفصلت بالفعل منذ عدة أشهر، بعد ارتباط دام لأكثر من 12 عامًا، أثمر عن إنجابها 4 أبناء، وهم: "هنا وخديجة وأحمد وعائشة"، وذلك بعدما قرار عودتها للتمثيل من خلال مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زلزال".

وذكرت المصادر، أن الفنانة حلا شيحة لم تفصح عن انفصالها طوال تلك الفترة، لعدم علم أبنائها بالطلاق.

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مؤشرات سابقة على الطلاق

ومنذ إعلان الممثلة المعتزلة عودتها مجددًا إلى الفن، ظهرت بعض المؤشرات الدالة على انفصالها، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

- لفتت الفنانة حلا شيحة الأنظار بإطلالتها، وعدم ارتدائها "خاتم الزواج"، خلال حضورها عقد قران شقيقتها هنا على الفنان أحمد فلوكس، في احتفال عائلي، في أكتوبر الماضي، وذلك بعد أيام من عودتها من كندا، حيث يعيش "هاريسون".

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- وأطلت "حلا" مجددًا بدون "دبلة زواج" في يناير الماضي، والتي ظهرت بوضوح خلال الصور الـ"سيلفي"، التي نشرتها عبر "إنستجرام"، مطلة ببنطلون جينز "مقطع" وبلوفر شتوي.

- على الرغم من نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها باستمرار لصور تجمع بشقيقاتها وأبنائها، إلا أنها لم تنشر أي مادة مصورة تجمعها بزوجها منذ بداية 2019.

وأعلنت الفنانة حلا شيحة العام الماضي، تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب، بعد أشهر من عدم ارتدائها النقاب، واكتفائها بغطاء رأس، وموضحة، في بيان صحفي ، إن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها، وهي تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة، لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة.

تشارك حلا شيحة في بطولة مسلسل "الزلزال" مع النجم محمد رمضان، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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