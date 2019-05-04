صور| محامية ولاعبة سلة.. من هي ملكة جمال الولايات المتحدة السمراء؟

توجت تشيزلي كريست، البالغة من العمر 28 عاما، بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، في حفل أقيم الخميس، بعد منافسة قوية مع 51 شابة من كافة الولايات الأمريكية، لتمثل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وأعربت "كريست" عن سعادتها بالفوز باللقب ودعم المحيطين بها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "تحقق هذا، كل الشكر والحمد لله على هذه اللحظة المدهشة والمغيرة للحياة. الليلة الماضية كانت لا تصدق لدرجة أنني ظللت أنتظر الاستيقاظ. شكرًا لكل من دعمني على مر السنين، شكرًا لأصدقائي وعائلتي الذين سافروا إلى مدينة رينو فقط ليكونوا هناك من أجلي".

واعتبر البعض أن نتيجة المنافسات مفاجئة بسبب اختلاف معايير الجمال التي اختيرت على أساسها ملكة هذا العام، فهي جاءت من السمراوات ذات الشعر المجعد، فيما اعتاد الكثيرون على تنميط معايير الجمال في الشعر الناعم الأشقر والبشرة الفاتحة.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن تشيزلي كريست:

- ولدت في 28 أبريل 1991، بمدينة تشارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية.

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- تعمل بالمحاماة، فهي تحمل شهادة جامعية في الحقوق، بالإضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال من جامعة "ويك فوريست" الأمريكية.

- تدير مدونة "White Collar Glam" للموضة، وتنتوي طرح خط أزياء للعمل.

- تهوى العزف على البيانو وتسلق الجبال والجري.

- شاركت في فريق كرة السلة بولاية كارولينا الأمريكية.

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