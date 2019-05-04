بالصور| "مغسلتش المواعين".. أم تتعرض لاعتداء وحشي من خطيب صديقتها

تعرضت إيمي وايت، 30 عامًا من مدينة روستنجتون، بوست سوسيكس في إنجلترا، للضرب على يد أليكسيس بوبارد، 34 عامًا، في أغسطس 2018، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وكشفت "وايت" وهي أم لثلاثة أطفال، كيف هاجمها خطيب صديقتها بوحشية بسبب أنها لم تكن قد تمت عملية الغسيل، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

بسبب اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن الهجوم، لم تتمكن السيدة "وايت" من العمل، حيث أصيبت بكسر في الفك وعظام الخد، ومقبس عيني مكسور، وفقدت بعض أسنانها الأمامية، بعد أن ضربها "بوبارد" بعنف وركلها في رأسها.

تروي "وايت" تفاصيل الواقعة، حينما وضعت السيدة بوبارد طفلها الرابع، مايو 2018، وبعد بضعة أشهر، في أغسطس، قبل أيام من زفافها، دعت إيمي وأطفالها إلى المنزل.

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البداية عندما قامتا السيدتان وايت وبوبارد بتنظيف المطبخ بينما ذهب بوبارد إلى المتجر، وبعدما خرجا من السيارة، كان "ألكسيس" واقفًا ويبدو غاضبًا لأن الأطباق في منزله لم يتم تنظيفها، فاتجه نحوهما، وسألهم أين كنتما؟.

وتقول "وايت": "بعدها انهال على صديقتي بالضرب، ومن دون تفكير، قفزت أمامها ودفعتها بعيدًا، ثم ضربني "ألكسيس" مرارًا وتكرارًا في الرأس وسقطت على الأرض.، حتى أن آخر شيء رأيته كان حذاء الكسيس فوق رأسي، قبل أن يصبح كل شيء أسود".

وعن حالة لورا أوضحت السيدة وايت: "لورا فقدت السمع في أذنها اليسرى وانفصلت شفتها بعد أن ضربها في وجهها".

فيما سجن بوبارد لمدة تسع سنوات وثلاثة أشهر بعد إقراره بالذنب لمهاجمة السيدة "وايت" وصديقتها.

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