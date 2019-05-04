منها السرير.. 6 أشياء في المنزل تهدد حياة طفلك

يعد المنزل واحة أمان للأطفال، إلا أنه يوجد بعض المخاطر التي يمكن أن تهدد حياتهم وسلامتهم، رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية 6 منها كالتالي:
سرير الطفل
قد يمثل سرير الطفل خطورة على الأطفال، فيجب التأكد من أن المرتبة مريحة ولا يوجد فراغ كبير بينها وبين إطار السرير المحيط بها لكي لا يسقط الطفل داخله.
الأبواب
يجب وضع أغطية على مقابض الباب حتى لا يتمكن الطفل من الوصول إليها والخروج، مما يمثل خطر على حياته.
النوافذ والستائر
تعتبر حبال الستائر من أكثر المخاطر المحدقة بالطفل الذي يمكن أن يلفها حول عنقه أثناء العبث بها، لذا لا بد من إبعاد الأطفال عن الستائر، وتثبيت ستائر خاصة لا تحتوي على حبال أو أسلاك، كما يُنصح بعدم وضع سرير الطفل بالقرب من النوافذ لكي لا يحاول فتحها والخروج منها.
الألعاب
يجب مراقبة الأطفال أثناء لعبهم ومراقبتهم جيدا حتى لا يبتلعون أشياء تمثل خطرا على صحتهم.
الطعام
قد تؤدي بعض الأطعمة مثل العنب والزبيب إلى اختناق الطفل إن وضعها داخل فمه، لذا يجب الإشراف على الطفل لدى تناوله الطعام وتقسيم الأطعمة إلى أجزاء صغيرة يمكنها المرور في بلعومه بشكل سلسل.
الأجهزة الكهربائية
على الأهل ملاحظة أفعال أبنائهم وخاصة ما يتعلق منها بالأجهزة الكهربائية، مما يؤدي إلى احتمالية اصابتهم بصعقات كهربائية لذلك يجب التأكد أن جميع الأجهزة بعيدة عن متناول الأطفال.
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