مقاتلة تلقن رجلا درسا بسبب حركة مشينة على الشاطئ

أشعلت بطلة الفنون القتالية المختلطة، البرازيلية جويس فييرا، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد معاقبتها رجلا وجه لها حركات مشينة على شاطئ البحر.
وبحسب "سكاي نيوز"، تسعى المقاتلة الآن، بالرغم من أنها لقنت الرجل المشاكس درسا في الأدب على طريقتها، إلى محاسبته وفقا للقانون أيضا، بسبب حركاته المشينة.
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