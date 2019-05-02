بالفيديو| فرجاني ساسي مع طبيبته في حمام السباحة خلال جلسة علاج.. ومتابعون: "كده كتير"

نشرت عبير بن ظافر، الطبيبة المٌعالجة للنجم التونسي، ولاعب الزمالك، فرجاني ساسي، مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" خلال إحدى جلسات علاجه.

وظهرت "بن ظافر" بصُحبة فرجاني، داخل حمام السباحة، في أثناء جلسة العلاج الطبيعي، لتشارك جماهيره، رحلة شفائه، لحظة بلحظة.

وتفاعل العديد من متابعي "عبير" مع المقطع، خاصة مشجعي القلعة البيضاء، حيث علَّق أحدهما: "خدي بالك من ساسي".

وأضافت إحدى متابعات اللاعب: "لا كده كتير، أنا هعيط".

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ومن جانبه، نشر اللاعب، عبر خاصية الـ"استوري"، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة للأخيرة، وهي تحمل تيشيرت مدون عليه "كُن قويًا يا فيرر"، موجها الشُكر لها.

وأصيب اللاعب التونسي خلال مشاركته مع الزمالك، أمام حسنية أغادير المغربى، في إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتى فاز فيها الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وأكدت التقارير الطبية حينها غياب "ساسي" لفترة 6 أسابيع عن الملاعب.

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