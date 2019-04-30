يعد الليمون من العناصر الغذائية الهامة، ويدخل في عديد الأكلات، كالسلطات وتحضير الخضروات المطبوخة، فضلا عن استخدامه في تحضير العصائر.

ويلجأ البعض لتناول شراب الليمون في الصباح، قبل تناول أي أطعمة، وهو ما يشكل خطرا على صحتهم.

وإليك أضرار تناول الليمون على الريق:

ظهور القرح الفموية، مما تزيد من الالتهاب داخل الفم.

الإصابة بقرح المعدة.

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الحموضة.

حرقة المعدة، حيث يتحول حمض الستيك في بعض الأحيان لمادة قلوية في القناة الهضمية، مما يسبب حرقة المعدة لعديد من الأشخاص.

زيادة أعراض الارتجاع في المريئي.

تآكل مينا الأسنان، بسبب احتواء الليمون على نسبة عالية من حمض الستريك، الأمر الذي يؤدي لتآكل القشور الخارجية للأسنان، وتآكل المينا، لذا احرص على غسل الأسنان جيدا، فضلا عند تناول الماء بعد الليمون.

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