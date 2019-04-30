يعد الليمون من العناصر الغذائية الهامة، ويدخل في عديد الأكلات، كالسلطات وتحضير الخضروات المطبوخة، فضلا عن استخدامه في تحضير العصائر.
ويلجأ البعض لتناول شراب الليمون في الصباح، قبل تناول أي أطعمة، وهو ما يشكل خطرا على صحتهم.
وإليك أضرار تناول الليمون على الريق:
ظهور القرح الفموية، مما تزيد من الالتهاب داخل الفم.
الإصابة بقرح المعدة.
الحموضة.
حرقة المعدة، حيث يتحول حمض الستيك في بعض الأحيان لمادة قلوية في القناة الهضمية، مما يسبب حرقة المعدة لعديد من الأشخاص.
زيادة أعراض الارتجاع في المريئي.
تآكل مينا الأسنان، بسبب احتواء الليمون على نسبة عالية من حمض الستريك، الأمر الذي يؤدي لتآكل القشور الخارجية للأسنان، وتآكل المينا، لذا احرص على غسل الأسنان جيدا، فضلا عند تناول الماء بعد الليمون.
كانت هذه تفاصيل خبر أضرار تناول الليمون على الريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.