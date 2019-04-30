الامارات | «المنتقمون» يحطم الأرقام القياسية عالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «المنتقمون» يحطم الأرقام القياسية عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطم فيلم «المنتقمون.. لعبة النهاية» (أفنجرز.. إند جيم) الإيرادات القياسية لشباك التذاكر على المستوى العالمي بعد تحقيقه 1.2 مليار دولار حتى يوم أول من أمس، وذلك حسبما قالت شركة والت ديزني التي توزع الفيلم.

وحقق الفيلم إيرادات قياسية في الولايات المتحدة وكندا، أكبر سوق عالمية للأفلام السينمائية، بلغت 350 مليون دولار. وفاق إجمالي ما حققه الفيلم تقديرات المحللين والرقم القياسي السابق الذي سجله قبل عام فيلم «المنتقمون.. الحرب اللانهائية» (أفنجرز.. إنفنيتي وور) وبلغ 257.7 مليون دولار. وقالت ديزني إن «إند جيم» سجل أيضاً أرقاماً قياسية مطلع الأسبوع في الصين والبرازيل وفرنسا وأكثر من 30 سوقاً أخرى.

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وتبلغ مدة فيلم الحركة ثلاث ساعات، وهو الجزء الأخير من سلسلة أفلام من إنتاج استديوهات مارفل منذ 2007. ويتناول الفيلم شخصيات قصص مصورة خارقة تحظى بشعبية مثل أيرون مان وهالك وثور وهي تخوض معركة ضد الشرير الخارق ثانوس.

وتساعد نهاية الأسبوع التاريخية تلك على وضع شركة ديزني على الطريق نحو تحقيق ما يصفه محللون بأنه قد يكون عاماً لا مثيل له. وتستعد الشركة لعرض «الأسد الملك» (ذا لايون كينج) و«الجزء الرابع من حكاية لعبة» (توي ستوري 4)، وعدد آخر من الأفلام التي يحتمل أن تحقق نجاحاً ضخماً خلال الأشهر المقبلة.

وأثبت فيلم «إند جيم» أنه ظاهرة ثقافية عالمية، فقد حثت لافتة في إحدى محطات مترو أنفاق لندن الركاب على ألا يتحدثوا عن حبكة الفيلم حتى لا يفسدوه على آخرين، وذلك وفقاً لصورة نشرها بوب إيجر الرئيس التنفيذي لديزني على «تويتر». ودفع بعض عشاق السينما في الصين أكثر من 500 يوان أو 74.14 دولاراً ثمناً لتذكرة «إند جيم» في السوق غير الرسمية، وهو ما يزيد كثيراً على متوسط سعر التذكرة في دور السينما في كل أنحاء الصين والذي يبلغ 60 يواناً.