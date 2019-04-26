إطلالات على طريقة نسرين طافش بين الجرأة والفخامة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 أبريل 2019 05:11 مساءً - نسرين طافش تتمتع بأسلوب لافت في الموضة، وخياراتها غالبًا ما تكون مميزة وأنيقة ولاسيما في الآونة الأخيرة، بعد أن أصبحت تعرف تمامًا ما الذي يناسبها ويناسب قوامها، وتختار على هذا الأساس، وهنالك الكثيرات من النساء اللواتي يعشقن أسلوبها في الموضة ويستوحين منها أفكار أزياء مميزة، ولهؤلاء اخترن اليوم اطلالات على طريقة نسرين طافش.



نسرين طافش في تنسيق أنيق في البنطلون الكارو:



نقشة الكارو إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدناها على مختلف تصميمات الملابس، ونسرين طافش فضلت اختيارها على بنطلون خصر عالي باللونين البيج والرمادي، وقد نسقت معه بلوزة باللون الأبيض من دون أكمام، وحذاءً بكعب عالٍ باللون البيج، وبعض المجوهرات الذهبية الناعمة.







فستان ميدي أسود خيار نسرين طافش لإحدى المناسبات:



لإحدى المناسبات الرسمية المسائية، شاهدنا نسرين طافش وقد اختارت فستان ميدي من قماش الشيفون باللونين الأسود والأبيض، اختارته من “دولتشي أند غابانا” Dolce&Gabbana بقصة أنثوية ناعمة، وطول وصل أسفل حد الركبة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ مزين بمسامير معدنية، أضافت من خلاله لمسات عصرية على اللوك.



فستان سهرة براق تألقت به نسرين طافش على السجادة الحمراء:



تختار نسرين طافش دائمًا موديلات فساتين سورايه بتصميمات فاخرة، منها هذا الفستان الذي اختارته من دار “لابورجوازي” Labourjoisie المصنوعة من شراريب براقة، بقصة مفتوحة عند الصدر ومن دون أكمام، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش باللون الأسود وصندل ميتالك بكعب عالٍ.

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اطلالات على طريقة نسرين طافش شاهدي الصور واستوحي منها ما يعجبكِ.

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