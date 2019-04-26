بالصور| سيدة تنهي حياة زوجها بسكين.. "نسي وراك الفراخ"

عاد الزوج وو شوتشون إلى بيته في لوجيانغ في مقاطعة أنهوي الصينية، عقب اجتماع عمل روتيني، ولم يدر بان هناك كارثة في انتظاره على وشك الحدوث، حيث وقعت مشاجرة عنيفة دامية بينه وبين زوجته بسبب "أفخاذ الدجاج".

وتلك ليست المشاجرة الأولى بين الزوجين، فقد قال جيران الزوجين إنهما اعتادا على سماع مشاجرات الزوجين، والتي كانت بشكل أساسي حول أمه التي تسكن معهم في نفس المنزل، وعندما طلبت الزوجة نقلها لغرفة أخرى رفض الزوج ذلك.

لكن فيما يبدو ذهبت المشاجرة الأخيرة إلى مرحلة أكثر دموية، وكانت بسبب "أوراك الدجاج" التي طلبتها الزوجة من وو، ولكنه نسي شرائها أثناء عودته للمنزل، ما أدى لاندلاع مشاجرة عنيفة بين الزوجين، انتهت بمقتله.

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كانت الأم في الحمام، عندما سمعت صوت حفيدها يصرخ على إثر المشاجرة بين الزوجين على "أوراك الدجاج"، وعندما نزلت الدرج رأت ابنها غارقا في دمائه على الأرض، فقد أخذت الزوجة سكين فواكه من المطبخ خلال المشاجرة وطعنت به الزوج عدة طعنات متفرقة أدت لمقتله في الحال.

وطلبت الزوجة الإسعاف ولكنها وجدته قتيلا، وألقت الشرطة القبض على الزوجة، وقال شهود بأن الشجار يعتبر عادة يومية بين الزوجين، اللذين أنجبا ولدا وبنت.

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