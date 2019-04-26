طريقة عمل محشي ورق العنب

يعتبر ورق العنب من الأكلات المحببة للكثيرين، وخاصة مع دخول رمضان نقدم لك، وصفة سهلة لوصفة ورق العنب المصري في خطوات بسيطة: إليكِ طريقة تحضير «طاجن ورق عنب بالكوارع» المكونات كيلو ورق العنب. كيلو من الأرز المصريّ. زيت. 4 ثمرات طماطم. صلصلة.. بصل مقشر. بقدوني مفروم ناعماً. الكزبرة. ملح وفلفل حسب الرغبة. Advertisements كمون مطحون وبهارات وكركم. طريقة تحضير محشي ورق العنب بالزيت طريقة التحضير لتحضير الخلطة: 1- يحمر قطع البصل في الزيت حتى يذبل. 2- تضاف الطماطم مع استمرار التقليب، ثم تضاف الصلصلة والبهارات. 3- يوضع قليل من الماء حتى تتسبك. 4- تضاف الخضرة إلى التسبية، وتترك حتى يتبخر الماء. 5- يسلق ورق العنب في ماء مغلي "يوضع بالماء بضع ثواني فقط حتى يتغير لونه". 6- تضاف التسبيكة على الأرز، مع قليل من الملح. 7- يحشى ورق العنب بالأرز. 8- يرص في "قدر"، ويفضل وضع شرائح من الطماطم والليمون بين طبقاته. ​

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