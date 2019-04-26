أضرار شرب البقدونس

رغم الفوائد المذهلة للبقدونس حيث يحمي من الإصابة بالزهايمر وتشوهات الأجنة، وغيرها من الفوائد، ولكن في بعض الحالات يكون مشروب البقدونس ضار للصحة، وعدد موقع "daily medical"، بعض أضرار البقدونس كما يلي:

الحمل والرضاعة الطبيعية

يستخدم البقدونس للإجهاض وبدء تدفق الطمث، لذلك تناوله بكميات كبيرة غير صحي أثناء الحمل، وشربه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يزيد من خطر حدوث عيوب خلقية خطيرة.

السكري

يقلل البقدونس من مستويات السكر في الدم، لذلك عند تناول مريض السكر للبقدونس يجب متابعة علامات انخفاض نسبة السكر، ومراقبة النسبة بعناية.

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احتباس السوائل

عند تناول البقدونس يزداد احتباس الماء، بسبب زيادة تخزين الصوديوم في الجسم.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي البقدونس إلى ارتفاع في ضغط الدم لتخزين الصوديوم في الجسم فذلك يؤدي إلى زيادة ارتفاع ضغط الدم.

أمراض الكلى

يحتوي البقدونس على مواد كيميائية من الممكن أن تسوء أمراض الكلى بسببها، لهذا لا ينبغي على من يعاني من تلك الأمراض تناوله.

الجراحة

يجب التوقف عن استخدام البقدونس بما لا يقل عن أسبوعين قبل موعد الجراحة، وذلك لأنه يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم ويمكن أن يتداخل مع التحكم في نسبة السكر فيه أثناء وبعد العمليات الجراحية.

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