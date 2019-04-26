فيفي عبده وهنا شيحة يعزيان هشام عباس في والدته بعد 4 أيام من وفاتها

قدمت الراقصة فيفي عبده، والفنانة هنا شيحة، واجب العزاء للفنان هشام عباس، في وفاة والدته، وذلك بعد وفاتها بـ4 أيام. ونشرت الفناناتان عبر حسابيهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "خالص العزاء للزميل هشام عباس في وفاة والدته.. إنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements وكانت والدة الفنان، توفيت الأحد الماضي، وأُقيم العزاء، أول أمس، الأربعاء، بمسجد الرحمن الرحيم، بصلاح سالم، وسط حضور كبير من الوسط الفني. ​

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