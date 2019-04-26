الصورة الأولى لحفل زفاف اللاعب علي جبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى، لمدافع بيراميدز، ولاعب الزمالك السابق، علي جبر خلال زفافه.

وظهر اللاعب ببدلة كلاسيكية، مع "بيبيون" أسود، متسريحة شعر مرفوعة، كما تألقت عروسته بفستان بسيط، مع تاج مُطعم بالفصوص، وشعر أشقر فاتح.

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وكان إبراهيم الصغير، المعروف بمُصفف شعر اللاعيبة، نشر صباح اليوم مقطع فيديو للاعب خلال تصفيف شعره، مُعلقًا: "مبروك علي جبر".

وكان علي جبر، قد حقق فوزًا غاليًا، لناديه على حساب نادي الزمالك، في المُباراة التي جمعت بينهم مؤخرًا، ليتصدر بيراميدز قمة الدوري.

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