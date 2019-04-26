الامارات | «بنات لالة منانة».. رحلة مسرحية في الموروث المغربي

شكرا لقرائتكم خبر عن «بنات لالة منانة».. رحلة مسرحية في الموروث المغربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت فعالية «المغرب في أبوظبي»، التي تعتبر جسر محبة وتواصل، وتبادلاً حضارياً وثقافياً بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، عرضاً حصرياً لمسرحية «بنات لالة منانة»، أدهش 300 شخص حضروا العرض، واستمتعوا بالمسرح المغربي والموروث الثقافي والفني والأدبي والتاريخي.

وأدى نخبة من الممثلين المسرحيين بإبداع فني مسرحية «بنات لالة منانة» المستوحاة من نص القصة الشهيرة «بيت بيرناردا ألبا»، للشاعر الإسباني فيديريكو غارثيا لوركا، وكتب نص المسرحية، نورة السقالي، وأخرجتها، سامية أقريو، وأعدت الملابس والموسيقى والسينوغرافيا، رفيقة بن ميمون، وأشرفت على الحوار والنصوص، حسناء معنوي، وعلى إدارة الخشبة، رفيقة ولد الجبلي، وعلى تصميم الإضاءة، رضا العبدلاوي، وتحكي المسرحية معاناة أربع فتيات لكل منهن طريقتها في الحياة، يحلمن بحياة أكثر حرية وانفتاح.

وتسمية «لالة»، حسب اللهجة المغربية تعني «السيدة الوقور»، وتتناول المسرحية الكوميدية قصة الفتيات الأربع مع أمهن المتسلطة، في أسرة ريفية تعيش بمنطقة شفشاون شمالي المغرب، وتصور عالم لفتيات وما يعصف بهن من أفكار الإحباط والتمرد على سلطة أمهن التي تطلب منهن غلق الأبواب والنوافذ وإسدال الستائر، والامتناع عن الخروج ومقابلة الرجال بعد موت أبيهن، فتغرق كل واحدة منهن في خيالها الواسع، وهي ترسم صورة لفارس أحلامها، الذي سيخترق عالم عزلتها، وقد قدم العرض بإطار كوميدي مضحك، على الرغم من المعاناة التي تعلو وجوه الممثلات وهن يؤدين أدوارهن.

ورغم أن الأم تحاول أن تشغلهن بالتطريز وغزل الصوف، إلا أنّ كل ذلك لا يملأ فراغ يومهن، وتشاطرهن الخادمة الوحدة والكآبة، وحالما تسمع الأخوات بخطبة أختهن الكبرى لشاب وسيم، حتى يبدأ الصراع بين الأخوات للحصول على هذا الرجل بأي ثمن بجعله يتخلى عن أختهن، وكل واحدة منهن تطمح إلى الحصول عليه لنفسها.

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واستطاعت بطلات المسرحية ذاتها الحفاظ على وجودها في السلسلة المعروضة تلفزيونياً، متمثلة في كل من السعدية أزكون في دور لالة منانة (الأم)، وسامية أقريو في دور شامة، ونورة السقلي في دور باهية والسعدية لاديب في دور رحيمو، ونادية العلمي في دور ماريا، وهند السعديدي في دور السعدية، ومريم الزعيمي في دور جميلة، وياسين أحجام في دور عماد.

ولايزال الفن المسرحي المغربي يتمتع بحضور قوي، فهو ضارب في القدم، ويمثل السلوك اليومي المعيشي لسكان المغرب، ومنه أصبح المسرحيون المغاربة يستمدون موضوعاتهم.

تتناول المسرحية الكوميدية قصة الفتيات الأربع

مع أمهنّ المتسلطة في أسرة ريفية تعيش

بمنطقة شفشاون شمالي المغرب.