الامارات | «يوسوشي الإمارات» قائمة جديدة من المطبخ الياباني

شكرا لقرائتكم خبر عن «يوسوشي الإمارات» قائمة جديدة من المطبخ الياباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مطعم يوسوشي الإمارات عن إطلاق قائمة طعام جديدة، تضم أشهى أطباق السوشي والأطباق النباتية المستوحاة من المطبخ الياباني.

وتضم قائمة الطعام - التي جاءت بتصميم متجدد وعصري - 11 صنفاً جديداً من الأطعمة النباتية وغير النباتية، حيث تمت اضافة مجموعة من الميكس ماكي رولز، والبرونز ستار، ودجاج الأفوكادو، إلى جانب الخيارات الشهية من التونا، الساشيمي والسلمون.

أما الأطعمة النباتية، فقد تمت إضافة الباذنجان والأفوكادو والسلطة الغنية بصلصة السمسم، وخيارات أخرى من أطباق الثوم والمشروم.