الامارات | حفل توقيع لكتاب جديد عن الشيخ زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توقيع لكتاب جديد عن الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن مركز سلطان بن زايد مشاركته في فعاليات «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، بتوقيع إصدار جديد حول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

واحتفى المركز في جناحه بالمعرض، المقام في مركز أبوظبي للمعارض، بتوقيع أحدث إصداراته، الذي يحمل عنوان «زايد ومسيرة القيم.. القيم المجتمعية في دولة الإمارات»، من تأليف مدير تحرير مجلة الإمارات الثقافية، الباحث الدكتور محمد فاتح صالح زغل.

ويشارك المركز في المعرض بمجموعة من إصداراته المميزة، التي سيتم توقيع عدد منها خلال أيام المعرض المقبلة.