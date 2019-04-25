بعد أسبوع من الجدل.. حماة علي ربيع: بنتي تعبانة ومبتردش على حد"

قالت سلوى محمد، والدة ندا محمود زوجة الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، إن حالة ابنتها الصحية ليست على ما يرام، قائلة: "أعصابها تعبانة ومش هتقدر تتكلم أو ترد على حد"، وذلك بعد مرور أسبوع من الجدل بسبب الخلافات الناشبة بينهما.

حاولت "هُن" التواصل مع ندا زوجة نجم مسرح مصر، للاطلاع على أخر تطورات أزمتها معه، إلا أنها رفضت الإجابة والتعليق.

وكانت زوجة الفنان علي ربيع، قد نشرت على موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام" كلمات تشير إلى أن والدته هي سبب الخلافات التي نشبت بينهما- على حد قولها.

الحسابات الشخصية.. ندا "غائبة" وربيع "متفاعل":

وبعد مرور أسبوع على الأزمة بينهما، وبمتابعة حسابات الثنائي، لم تنشر "ندا" أي منشورات عقب منشورها الأخير، التي فجرت من خلاله الأزمة، وإنها لم تُشارك متابعيها، بصور عبر خاصية "الاستوري"، بينما اكتفت بحذف صورها مع زوجها علي ربيع.

وعلى النقيض تمامًا، ظهر علي ربيع مُتفاعلًا على "إنستجرام"، حيث يشارك متابعيه يوميًا بصور دعائية لمسلسله الرمضاني المقبل "فكرة بميلون جنيه".

سبب الأزمة:

وتعود الأزمة إلا أسبوع من الآن، حيث كتبت ندا: "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

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ولم تكتفِ بذلك، وقالت في تعليقها على تدوينتها: "أنا خصيمة أي حد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليا تأثير سلبي في حياتي وخربهالي وعند الله تلتقي الخصوم و يوم القيامة نلتقي أمام الله"، مضيفة "إليك فوضت أمرى يا الله وانت خير وكيل".

وأكدت والدة ندا محمد، صحة ما كتبته ابنتها على حسابها، موضحة أن هناك أزمة بينهما، نافية اعتداءه عليها بالضرب.

وأضافت محمد، خلال تصريحات سابقة لـ "هُن": "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده"، متابعة: "طردها من 20 يوم، في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سبوهالها".

وعن قرار الانفصال، أكدت والدة "ندا": "علي بلغنا أن والدته مش عاوزة استمرار الجوازة دي، ومش عاوزة بنتي تاني".

وعلى الجانب الآخر، رفض ربيع، التعليق على أمر انفصاله، وقال لـ"الوطن"، إنه ينشغل حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وكان علي ربيع، قد أعلن زواجه على ندا محمود في 20 سبتمبر 2015.

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