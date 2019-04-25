احذري هذه الأخطاء عند العناية بحواجبك

عادة ما تسعى المرأة إلى تنظيف حواجبها والاهتمام بها، للحصول على مظهر أنيق، لكن بعض الأخطاء ربما تقع فيها المرأة قد تفسد الشكل الجمالي لها.

ووضعت خبيرة التجميل هانا مرتزي، بعض الأخطاء التي ترتكبها المرأة عند العناية بالحواجب، ربما تفسد من جمالها، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

أخطاء العناية بالحاجبين:

- العناية بشكل مبالغ:

رأت "هانا" بأن العناية بالحواجب بشكل أقل أفضل من كثرة العناية، خاصة إذا كانت المرأة ترغب في الظهور بشكل طبيعي، مضيفة بأنه يمكنك تعبئة الفراغات والفجوات، ثم الدمج بين الألوان في المرحلة النهائية.

- اختيار الألوان الخاطئة:

ومن الأخطاء التي تقع فيها المرأة عدم اختيار اللون المناسب، فيجب اختيار اللون الذي يعطي المظهر الطبيعي.

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نصائح للعناية بالحاجبين:

- يجب الاستعانة برأي محترفي التجميل، في اختيار الألوان المناسبة والموديلات المناسبة.

- استخدام فرشاة خاصة لتصفيف الحواجب، حيث يساعد ذلك على تحديد اتجاه نحو الشعر، ومعرفة الفجوات التي تحتاج إلى المزيد من العناية.

- البحث عن أفضل منتجات العناية بالحاجبين، لأن المنتجات ذات الجودة المنخفضة تعطي نتائج غير مرغوبة.

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