هكذا تبقى بشرة جسمك ناعمة في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 أبريل 2019 07:35 مساءً - يؤثر الصيام ونظام الغذاء خلال شهر رمضان والذي يختلف تماماً عما اعتاد الجسم عليه خلال السنة، على صحة الإنسان وبشرته كذلك. لكي تحافظي على جسم ذات ملمس ناعم وبشرة مرنة، عليك القيام ببعض الخطوات التي تساعد بشرتك في الحفاظ على صحّتها خلال شهر الصوم.





1- أكثري من شرب الماء

كريمات الترطيب الخاصة بالجسم لا تكفي وحدها لترطيب البشرة. بعد انقطاع عن شرب الماء طيلة النهار، ننصحكِ بالإكثار من شربه عندما يحين موعد الإفطار. حاولي تناول ما لا يقل عن ليتر ونصف من الماء قبل الخلود إلى النوم، وامتنعي عن تناول العصائر والمشروبات الغازية التي ستمنعكِ من الشعور بالحاجة إلى شرب الماء.





2- تناولي الفواكه والخضار

خلال شهر رمضان تكثر الحلويات العربية التي تزيّن موائد هذا الشهر الفضيل. تجنّبي تناول هذا النوع من الأطعمة وأكثري من تناول الفواكه والخضار الغنيّة بالفيتامينات والماء. فهي تساعد في ترطيب الجسم من الداخل وبالتالي تحمي بشرته من الجفاف.



3- تخلّصي من الجلد الميّت

تماماً كبشرة الوجه، تحتاج بشرة الجسم إلى التنظيف من فترة إلى أخرى. اختاري من مستحضرات تقشير البشرة المتوافرة في الأسواق بتركيبات مختلفة، التركيبة التي تناسب نوع بشرتكِ، وقشّري جسمكِ للتخلّص من الجلد الخلايا الميّتة التي تشكّل حاجزاً يمنع بشرتكِ من امتصاص الكريمات المغذّية.

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4- رطّبي بشرتك



سواء بالزيوت الطبيعية أو الكريمات الغنيّة بتركيبات مرطّبة، بشرتكِ بحاجة إلى بعض اللمسات التي تمنحها ملمساً حريرياً ناعماً. استخدمي هذه المستحضرات بعد كل حمّام على بشرة نظيفة.