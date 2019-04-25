قفاطين سلمى بن رشيد فخامة تفوق الحدود لإطلالتكِ في رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 أبريل 2019 04:36 مساءً - موديلات القفاطين المغربية عادة ما تفضل الصبايا ارتداءها بالشهر الكريم، لاطلالة تجمع بين اللوك المترف والمحتشم، بخاصة وأنّ القفاطين تحديدًا، تتميز بالتطريزات البارزة اللافتة للنظر.



وقد يفسر ذلك اعتزاز النجمات المغربيات بارتداء هذه القطعة المترفة، كالنجمة المغربية سلمى بن رشيد، التي ترتدي القفطان المغربي بطريقة شبه دائمة، بحفلاتها الكبيرة، والمقابلات الرسمية، بألوان مميزة، وتصاميم جذابة. لهذا اخترنا لكِ 10 تصاميم سوف تضعكِ في حيرة الاختيار لاطلالتكِ في رمضان 2019.



اللون الأحمر الجريء يمكنكِ اختياره على طريقة سلمى بن رشيد للقفطان، مع التطريزات باللون الأبيض الثلجي، بسيط من خامة الشيفون، وكذلك رقيق من ناحية التطريزات، سيكون مناسبًا للعزائم الكبيرة بمنزلِك، مع صندل أبيض بكعبِ عالٍ.



أما القفطان المخملي مع تطريزات فروع الأشجار باللون الذهبي، ننصحكِ بارتدائه إن أردتِ أن تكوني نجمة الحفل، بإحدى حفلات السحور أو الإفطار الفخمة والرسمية، ننصحكِ باختيار كلتش أسود يزيدك فخامة وجمالًا، وشوز بكعب عالٍ مدبب من الأمام، للمسة راقية، مع هذا القفطان.

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في المقابل اعتمدي على القفطان المنسدل الأكتاف كصيحة مختلفة ومميزة، يمكنكِ ارتداؤه كعباية استقبال بالمنزل، لعزومة كبيرة مع صديقات، لاطلالة فخمة، وعصرية أيضًا مع لمسة الأوف شولدر.



درجات الألوان المخملية، اخترناها لكِ من سلمى بن رشيد، كالقفطان بدرجة اللبني السماوي، مع التطريزات الذهبية، وحزام الخصر العريض الذي تعتمده سلمى بكثير من اطلالتها، التي تزيدها جمالًا، وتليق بخامة القفطان المترفة، نسقيه مع شوز ذهبي أو نود روز، أو اختاري الأبيض للمسة أكثر هدوءًا.



أخبرينا الآن بعد تصفّحك للألبوم، ما رأيكِ بقفاطين سلمى بن رشيد، هل ألهمتكِ اطلالات مميزة لرمضان 2019؟