10 نصائح من هاني الناظر لتفادي الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة

نصح الدكتورهاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" المواطنين بعدة نصائح نتيجة لتوالي الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة مع زيادة عدد ساعات سطوع الشمس.

ولفت الناظر نظر المواطنين بضرورة الحفاظ على سلامة الجلد وبشرة الوجه والشعر منها:

1- ضرورة عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس فترات طويلة خاصة خلال ساعات الظهيرة ولهذا يمكن استخدام الشمسية أو تغطية الرأس بكاب او قبعة أو بأي وسيلة للحماية ويمكن ايضًا استخدام كريمات الوقاية من الشمس.

2- ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون والبعد عن الملابس داكنة اللون.

3- الحرص علي الإكثار من شرب المياه في حدود ثلاثة لتر موزعة علي مدار الأربع وعشرين ساعة.

4- الحرص على تناول السلاطة الخضراء يوميًا، والثمار التي تروي العطش مثل البطيخ والكانتالوب والخيار.

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5- الإقلال بشكل كبير من الأكلات ذات السعرات الحرارية العالية، مثل الحلويات وايضًا الدهون والبعد عن المشروبات شديدة السخونة.

6- عدم الاستحمام بالمياه الساخنة تمامًا.

7- يفضل دائماً استخدام صابونة الجلسرين في الاستحمام، وغسل البشرة كأفضل صابونة آمنة وصحية للجلد.

8- الاستحمام في ايام الصيف يكون يوم بعد يوم

9-الحرص دائماً علي بقاء مناطق الثنايا في الجسم جافة وضرورة تهوية القدمين وانصح من يعانون من غزارة العرق بين أصابع القدم بالتهوية والتجفيف دائماً باستخدام ورق الحمام مع وضع بودرة مضادة للفطريات صباحا يوميًا.

10- انصح دائماً بالشبة البودرة الخالية من اي روائح كوسيلة سهلة وآمنة، بعيدا عن مزيلات العرق التقليدية.

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